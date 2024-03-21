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В Москве мужчина стал свидетелем преступления и отобрал у грабителя сумку с 46 млн рублей

В Москве прохожий предотвратил кражу 46 млн рублей, отобрав у грабителя сумку

В центре Москвы мужчина стал свидетелем преступления и отнял у грабителя сумку с 46 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Прохожий заметил, как неизвестный разбил стекло у автомобиля Kia, припаркованного на Малой Пироговской улице, и вытащил из салона набитую деньгами сумку. Мужчина остановил похитителя, который шел к своей машине, и отобрал у него добычу после борьбы.

Оставшийся ни с чем злоумышленник скрылся в неизвестном направлении, а гражданин обратился в полицию и передал спасенную им сумку, в которой находились 46 млн рублей.

Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали в столичном регионе 32-летнего подозреваемого и доставили его в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело, мужчину обвиняют в покушении на преступление и краже. Сейчас он находится под стражей, расследование продолжается.

Ранее трое подростков напали на 96-летнюю женщину и отобрали у нее сумку.

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