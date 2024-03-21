Ребенок сам ушел из российского детсада и отправился на работу к отцу

В Амурской области пятилетний мальчик сам ушел из детсада и отправился на работу к отцу. Об этом сообщает Telegram-канал Аmur.life.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Благовещенске. Ребенок самостоятельно покинул детский сад на Игнатьевском шоссе.

«Мама позвонила, сказала, что приедет за ним, а он сказал воспитателю, что мама уже приехала, пошел собираться и ушел», — рассказали в ПСО «Амур», передает Аmur.life.

На пропавшего мальчика опубликовали ориентировку, и его местоположение помогла определить заметившая его в районе ТЦ «От и До» женщина. Там ребенка и обнаружили. Выяснилось, что мальчик из детсада направился на работу к отцу.

Ранее в Курганской области школьница познакомилась в сети с мужчиной и пропала.