В Киевской области повреждения получило оборудование электросетей

Минэнерго Украины в своих социальных сетях сообщило, что около 1,7 тыс. потребителей остались без света в Киевской области из-за повреждения оборудования электросетей после объявления воздушной тревоги на всей территории Украины и последовавших ударов.

«Повреждено оборудование электросетей в Киевской области. Обесточены 1,7 тыс. потребителей», — сказано в сообщении.

Ведутся восстановительные работы.

Утром 21 марта стало известно, что в Киеве после нескольких серий взрывов пострадали два предприятия. Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко. Он отметил, что оба предприятия находятся в Подольском районе города. Позже Кличко сообщил о пожаре на трансформаторной подстанции и в нежилом помещении в этом районе. Появилась информация о возгорании ряда автомобилей в Шевченковском районе города и падении обломков на детский сад в Святошинском районе украинской столицы. Также, помимо Киева, взрывы произошли в Житомирской области Украины.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о перехвате ракет, летящих на Белгород.