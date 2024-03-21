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Глава обстреливаемого Грайворона призвал жителей покинуть городской округ

Глава Грайворона Бондарев призвал людей покинуть городской округ из-за обстрелов

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Настоящий Гладков/Telegram

Глава администрации Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев призвал жителей приграничных населенных пунктов временно покинуть их. Свое обращение он опубликовал в Telegram-канале.

«Ситуация продолжает оставаться напряженной. Прошу вас принять правильное решение и временно покинуть территорию городского округа», — написал Бондарев.

Он отметил, что грайворонцев готовы принять в Ярославской области. Глава администрации округа также попросил готовых уехать написать ему для организации отъезда.

20 марта в городе Грайворон Белгородской области объявлялась ракетная опасность.

За некоторое время до этого дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 13 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire над регионом.

21 марта губернатор Белгородской области заявил, что власти 16 регионов готовы принять детей из Белгорода из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Харькове уничтожили причастных к атакам на Белгород офицеров ГУР.

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