На руднике «Пионер» подготовили площадку для нового бурового станка

На месте обвала на руднике «Пионер» специалисты подготовили площадку для нового бурового станка. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства Амурской области.

По данным администрации, буровой станок доставили на место поиска горняков в ночь на 21 марта из Благовещенска. Горноспасатели приступили к установке и запуску второй буровой установки.

В правительстве пояснили, что разведывательные скважины позволят выяснить обстановку в выработке за завалом.

На руднике горно-гидрометаллургического комбината в Амурской области 18 марта произошел обвал горных пород. По информации спасателей, инцидент случился на участке подземных работ. По данным МЧС, под завалами находятся 13 человек. 20 марта спецборт МЧС РФ прибыл в Благовещенск с дополнительной группой спасателей и инженеров.

Позже президент России Владимир Путин получил доклады главы МЧС России Александра Куренкова и губернатора Амурской области Василия Орлова по ситуации с обвалом на руднике «Пионер».

Ранее стало известно, что объем обвала на руднике в Приамурье оказался во много раз выше оценок.