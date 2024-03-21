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Тысячи жителей Белгорода остались без света

Гладков: около пяти тысяч жителей Белгорода остались без света после обстрела

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На территории города Белгорода около пяти тысяч местных жителей остались без света после обстрела со стороны украинских военных. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В городе обнаружено повреждение на линии электропередачи, в результате временно без света остаются порядка пяти тысяч жителей», — написал глава области.

По его словам, сейчас на месте неполадок работает оперативно-выездная бригада. Они уже приступили к переподключению всех поврежденных линий, заверил Гладков.

При этом губернатор уточнил, что в результате недавних обстрелов в Белгороде повреждены больше 30 квартир в шести многоквартирных домах.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили 10 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire над Белгородской областью.

20 марта средства ПВО уничтожили тринадцать реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire над регионом.

Ранее росгвардейцы помогли уничтожить обстреливавшую Белгород РСЗО Vampire.

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