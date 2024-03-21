Тысячи жителей Белгорода остались без света

На территории города Белгорода около пяти тысяч местных жителей остались без света после обстрела со стороны украинских военных. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В городе обнаружено повреждение на линии электропередачи, в результате временно без света остаются порядка пяти тысяч жителей», — написал глава области.

По его словам, сейчас на месте неполадок работает оперативно-выездная бригада. Они уже приступили к переподключению всех поврежденных линий, заверил Гладков.

При этом губернатор уточнил, что в результате недавних обстрелов в Белгороде повреждены больше 30 квартир в шести многоквартирных домах.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили 10 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire над Белгородской областью.

20 марта средства ПВО уничтожили тринадцать реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire над регионом.

Ранее росгвардейцы помогли уничтожить обстреливавшую Белгород РСЗО Vampire.