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Стали известны объемы прорыва на руднике «Пионер» в Амурской области

ТАСС: на руднике «Пионер» произошел прорыв более 190 тыс. куб. м породы

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Телеграм-канал Василий Орлов

На руднике «Пионер» в Амурской области произошел прорыв более 190 тысяч кубометров породы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным агентства, такой объем в десятки раз превышает первоначальные оценки.

«Объем прорыва породы и льда составляет более 194 тыс. кубометров», — поделился собеседник агентства.

До этого ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщал, что специалисты МЧС пока не смогли связаться с горняками, оказавшимися под завалом в шахте рудника «Пионер» в Амурской области.

Спасатели уже пробурили 71 метр горной породы, чтобы добраться до шахтеров. В настоящее время спасатели рассматривают способы доставки к месту обвала станка высокоточного бурения, чтобы повысить эффективность работ.

18 марта произошел обвал горных пород на золотодобывающем руднике «Пионер» в Амурской области. Под завалами остаются 13 человек. В Благовещенск 20 марта прибыл спецборт МЧС РФ с дополнительной группой спасателей и инженеров.

Ранее стало известно, что объем обвала на руднике в Приамурье оказался во много раз выше оценок.

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