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Гладков назвал число пострадавших в результате утренней атаки на Белгород

Гладков сообщил о пяти пострадавших в результате обстрела ВСУ Белгорода

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Настоящий Гладков/Telegram

В ходе утренней атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород и Белгородский район пострадали как минимум пять человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Две женщины и мужчина с закрытыми черепно-мозговыми травмами, мужчина с осколочным ранением голени бригадой скорой доставлены в городскую больницу №2. Мужчина с осколочными ранениями руки и плеча — в областную клиническую больницу», — рассказал глава Белгородской области.

По словам Гладкова, в результате атаки в Белгороде получили повреждения более 30 квартир в шесть многоэтажных домах, а также спорткомплекс «Белгород Арена» и 10 автомобилей. Кроме того, пострадала ЛЭП, из-за чего около 5 тыс. белгородцев остались без света.

Губернатор также рассказал о последствиях атаки в Белгородском районе: в Дубовом повреждения получили пять домов и два авто, в Новой Деревне — забор, в Майском — четыре дома и машина. По предварительной информации, пострадавших нет.

До этого сообщалось, что в Белгороде после обстрела ВСУ перекрыли движение в районе пересечения улиц Щорса и Архиерейской.

Ранее стало известно, что над Белгородской областью сбили 10 украинских снарядов.

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Обстрелы Белгорода
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