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Врач рассказал, как правильно одевать младенцев на прогулку в межсезонье

Врач Тимаков: на прогулку с младенцами в межсезонье нужно брать одеяло

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Родителям важно ориентироваться на количество света, чтобы правильно одевать младенцев на прогулку в межсезонье. Об этом Pravda.Ru рассказал педиатр, кандидат медицинских наук, Евгений Тимаков.

«Если прямое солнце, то ребенок будет потеть. Если находится ребенок в тени дома, где солнце не падает, там будет минусовая температура — будет резко выраженный контраст. Если при этом будет ветер, то ребенку будет задувать, он будет простывать. Мы одеваем сейчас ребенка во внесезонные слои одежды и берем с собой одеяльце, чтобы можно было вовремя его раскрыть и накрыть», — отметил специалист.

Кроме того, важно анализировать состояние ребенка. По словам врача, если у него началось потоотделение, значит ему жарко. В этом случае у младенца может быть переохлаждение.

Педиатр «СМ-Клиника» для детей Гузель Рахимова до этого рассказала «Газете.Ru», что вирусы парагриппа вызывают заболевания как верхних, так и нижних дыхательных путей, а спектр их обычно включает ларингит, средний отит, фарингит, конъюнктивит, трахеобронхит, бронхиолит и пневмонию. Особое внимание, по словам врача, заслуживает воспалительное заболевание слизистой оболочки гортани — ларингита (круп) — у детей в возрасте 6–36 месяцев.

Ранее сообщалось, что молодая мать, которая случайно сломала грудничку руки, стала фигуранткой уголовного дела.

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