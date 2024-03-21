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Спецборт МЧС РФ доставит гумпомощь жителям Газы

Спецборт МЧС РФ доставит жителям Газы гумпомощь из Ингушетии

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Пресс-служба МЧС РФ/РИА «Новости»

Самолет МЧС РФ Ил-76 вылетел с гуманитарным грузом на борту в египетский город Эль-Ариш, помощь предназначена для жителей сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства.

Российские спасатели везут палестинцам спальные принадлежности, предметы личной гигиены, продукты питания. Груз собран по инициативе правительства Ингушетии.

В Египте гумпомощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые перенаправят ее жителям Газы.

По данным МЧС РФ, в общей сложности с ноября прошлого года Россия направила 19 рейсами для населения палестинского анклава более 450 тонн груза.

В начале марта стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому субъектам РФ передадут 17,7 млрд рублей из резервного правительственного фонда в качестве компенсации средств, потраченных в 2023 году на размещение эвакуированных из сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее ВОЗ заявила о «беспрецедентном в новейшей истории» голоде в секторе Газа.

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