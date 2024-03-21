В России призвали вдвое повысить налоговые вычеты для многодетных за покупку жилья

Налоговые вычеты для многодетных семей, которые они могут получить при покупке жилья, следует двукратно повысить, считает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Соответствующее предложение он направил главе Минтруда Антону Котякову, передает RT со ссылкой на копию письма.

Эксперт напомнил, что для российских семей предусмотрены налоговые вычеты, которыми они могут воспользоваться один раз при покупке квартиры или дома в ипотеку. Вернуть можно 13% подоходного налога, но не более чем с 2 млн рублей.

Помимо этого, у россиян есть возможность вернуть 13% с суммы, затраченной на погашение процентов ипотечного кредита, однако эта сумма не должна превышать 3 млн рублей. Таким образом, общая сумма, которую можно вернуть с помощью налогового вычета при оформлении ипотеки, составляет не более 650 тыс. рублей.

Однако эти нормы установлены на одном уровне для не состоящих в браке людей без детей и для семей с детьми, отметил Орлов. По его мнению, это правило следует пересмотреть и увеличить для многодетных семей сумму, с которой можно получить вычет, вдвое – до 4 и 6 млн соответственно.

Напомним, президент Владимир Путин в феврале заявил об увеличении в два раза налогового вычета для многодетных семей, благодаря чему они смогут экономить 1300 рублей в месяц. Также он предложил повысить с 350 тыс. до 450 тыс. рублей размер годового дохода, на который распространяется налоговый вычет.

В Госдуме ранее объяснили, как супругам получить налоговый вычет на покупку жилья в 1,3 млн рублей.