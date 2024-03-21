Стало известно, за что могут уволить сотрудника на удаленке

Руководитель может уволить сотрудника, работающего на удаленке, если он не будет отвечать на рабочие вопросы более двух дней подряд. Об этом «Москве 24» рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.

«Если дистанционный сотрудник не взаимодействует с работодателем по трудовым вопросам более двух рабочих дней подряд с момента их получения, то с ним имеют право расторгнуть трудовой договор», — сообщила эксперт.

По ее словам, в целом в Трудовом кодексе есть немало других оснований для увольнения. Так, например, договор могут расторгнуть в случае, если работник появился на рабочем месте в нетрезвом виде, утратил доверие или не прошел испытательный срок. Помимо этого, основанием для увольнения может быть предоставление подложного документа при приеме на работу.

«Сотрудник принес поддельный документ, когда заключался трудовой договор. Работодатель принял его на должность. Но уже в процессе узнает, что диплом или еще какой-то обязательный при трудоустройстве документ является поддельным. В таком случае он имеет право уволить работника», — заключила Захаренкова.

Заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов, почетный юрист Москвы Елена Рыбакова до этого говорила, что сотрудника не могут уволить за частые больничные, потому что в законодательстве не предусмотрено такое основание для расторжения трудового договора.

Ранее юристы объяснили, в каких случаях за разглашение размера зарплаты могут уволить.