Подсудимый россиянин пришел в суд со взрывчаткой

В Свердловской области мужчина пришел в суд на рассмотрение своего дела со взрывчаткой. Об этом сообщает ГУФССП России по региону.

Инцидент произошел в городе Каменск-Уральский. Россиянин с черным пакетом прибыл в здание суда на рассмотрение административного дела в отношении него. При досмотре приставы обнаружили при нем похожий на динамитную шашку кустарного производства предмет.

Мужчину задержали и передали полицейским, а шашку направили на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Ранее в российском регионе задержали пьяного мужчину с 12 тротиловыми шашками.