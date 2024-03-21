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В Новосибирске мужчина толкнул девушку, которая якобы посмеялась над его женой

В Новосибирске ищут мужчину, который напал на девушку на фудкорте

В Новосибирске неизвестный толкнул девочку-подростка и попал на видео. Об этом сообщает портал Infopro54.

Инцидент произошел 19 марта на одном из городских фудкортов. Школьница, проводившая там вечером время с подругами, смеясь, прошла мимо супружеской пары. В тот момент женщина уронила на пол поднос с посудой, и ее муж решил, что подростки иронизируют над его женой.

Тогда мужчина перегородил девушке дорогу и с силой толкнул ее в грудь. Это привело к травмам, мать потерпевшей написала заявление в полицию. Сейчас правоохранители устанавливают личность нападавшего.

Ранее в Москве школьница захотела погладить собаку и была избита ее хозяйкой.

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