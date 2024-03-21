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В Красном Кресте назвали число посещенных с начала СВО военнопленных

Красный Крест с начала СВО посетил свыше 2,4 тыс. пленных в РФ и на Украине

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Reuters

Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) с начала специальной военной операции (СВО) навестили свыше 2,4 тыс. военнопленных в РФ и на Украине. Об этом РИА Новости рассказал руководитель отдела обработки данных при бюро по вопросам СВО Центрального агентства по розыску Жером Кассу.

«Мы посещаем военнопленных в обеих странах, и во время этих посещений мы регистрируем тех, кого видим. <...> Частота посещений нерегулярна. Посещено более 2,4 тыс. военнопленных», — сообщил Кассу.

По словам советника МККК Анастасии Кушлейко, организация не может раскрывать условия содержания военных, но передает письма от них их родным и близким. Всего было передано около 5,3 тыс. сообщений.

Отмечается также, что пленных навещают граждане третьих стран, а не России или Украины, поскольку в ином случае Красный Крест подвергнется обвинениям в отходе от нейтралитета.

В конце февраля РБК сообщал, что за предыдущий год количество обращений за психологической помощью, поступивших в Российский Красный Крест, увеличилось почти втрое по сравнению с 2022 годом.

В 2023 году на единую горячую линию Российского Красного Креста (РКК) за психологической помощью обратились 17 404 человека, в то время как в 2022 году таких обращений было 5987.

Ранее сообщалось о взломе сайта Российского Красного Креста.

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Операция на Украине
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