Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Хакасии приговорили к пяти годам колонии военного, покинувшего свою часть

В Хакасии осудили военнослужащего, который самовольно покинул часть

close
100%
Руслан Кривобок/РИА Новости

В Хакасии вынесли обвинительный приговор военнослужащему, который самовольно оставил воинскую часть. Об этом сообщает пресс-служба Второго восточного окружного военного суда.

В июле прошлого года Ачыты Сагаан ушел в самоволку «с целью временно уклониться от прохождения военной службы» и покинул регион. Сначала он находился на территории Красноярского края, впоследствии перебрался в Туву.

19 октября Сагаан появился в военной комендатуре. В отношении мужчины возбудили дело о самовольном оставлении части «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».

На днях Абаканский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор и назначил осужденному наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок пять лет.

Ранее на СВО заставили вернуться еще не успевшего восстановиться после ранения мобилизованного.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами