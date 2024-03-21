В Хакасии приговорили к пяти годам колонии военного, покинувшего свою часть

В Хакасии вынесли обвинительный приговор военнослужащему, который самовольно оставил воинскую часть. Об этом сообщает пресс-служба Второго восточного окружного военного суда.

В июле прошлого года Ачыты Сагаан ушел в самоволку «с целью временно уклониться от прохождения военной службы» и покинул регион. Сначала он находился на территории Красноярского края, впоследствии перебрался в Туву.

19 октября Сагаан появился в военной комендатуре. В отношении мужчины возбудили дело о самовольном оставлении части «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».

На днях Абаканский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор и назначил осужденному наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок пять лет.

Ранее на СВО заставили вернуться еще не успевшего восстановиться после ранения мобилизованного.