Житель Тюмени пригрозил взорвать дом, когда не смог попасть в свою квартиру

В Тюмени пьяный мужчина позвонил в полицию и пообещал взорвать многоквартирный дом после того, как не смог попасть в свою квартиру. Об этом сообщает Ura.ru.

Местный житель купил пиво, джин-тоник и водку, употребил эти напитки около подъезда и решил вернуться домой. На лестничной площадке своего этажа он увидел спящего брата — ни у кого из них при себе не оказалось ключей. Обвиняемый стал стучать в дверь, но ему никто не открыл.

Тогда тюменец взял телефон своего родственника и позвонил по номеру вызова экстренных служб. Заявив о своем намерении взорвать жилой дом, горожанин лег спать в подъезде рядом с братом.

В это время на место выехала следственно-оперативная группа. Следов взрывных устройств в здании специалисты не обнаружили и задержали подозреваемого в оставлении ложного сообщения об акте терроризма.

Задержанный признался, что солгал, и отправился на скамью подсудимых. Мужчину приговорили к году ограничения свободы, теперь он не может выходить из дома с 22:00 до 06:00, посещать массовые мероприятия и выезжать за пределы города и Тюменского района.

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