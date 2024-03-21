В Белгороде отменили ракетную опасность. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии города.

«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности», — сказано в сообщении.

Предупреждение об угрозе с воздуха было опубликовано в 8:04 по мск. Режим ракетной опасности действовал 20 минут.

20 марта Минобороны России сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Белгородской областью. В этот же день средства ПВО уничтожили тринадцать реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire над регионом.

Представитель оперативных служб Белгородской области также сообщал, что в результате обстрела Белгорода со стороны украинских войск был ранен подросток.

Ранее в Харькове уничтожили причастных к атакам на Белгород офицеров ГУР.