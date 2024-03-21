В двух регионах Украины прозвучали взрывы

В Киеве и Житомирской области Украины прозвучали взрывы. Такие сведения приводят украинские СМИ.

По данным издания «Суспільне новини», серия взрывов прозвучала в Киеве. Сообщается о работе системы ПВО. Появилась информация о возгорании ряда автомобилей в Шевченковском районе города и падении обломков на детский сад в Святошинском районе украинской столицы.

Издание «Дзеркало тижня» («Зеркало недели») пишет о повреждении предприятия в Подольском районе Киева и взрывах в Житомирской области Украины.

До этого сообщалось о взрыве в Харькове после того, как в пяти восточных регионах Украины была объявлена воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.