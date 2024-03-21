Пожар тушат на складе стройматериалов в пригороде Владивостока

Спасатели успешно потушили пожар на складе строительных материалов в пригороде Владивостока. Огонь был полностью ликвидирован, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Сообщение о возгорании на складе строительных материалов по адресу улица Гагарина в территориальном управлении Угловое поступило в 08:44 (01:44 по московскому времени) в четверг. Через 9 минут на месте начали работать пожарные.

По данным спасателей, прибыв на место происшествия, горел навес с деревообрабатывающим оборудованием, после чего пламя перекинулось на прилегающий склад со строительными материалами. В результате пожара склад получил повреждения от огня, а навес был полностью уничтожен. Площадь пожара оценивается примерно в 100 квадратных метров. Пострадавших нет.

Спасатели успешно предотвратили распространение огня на соседние здания. Открытое горение было ликвидировано, ведется разборка и проливка конструкций.

20 марта отель «AZIMUT Сити» загорелся в Петербурге. По информации СМИ, на 16-м этаже произошло возгорании в момент приготовления пищи в ресторане «Ф1». Данные о возгорании поступили в оперативные службы в 18:00. Сотрудники МЧС работают на месте происшествия.

Ранее в жилом доме во Владивостоке произошел мощный взрыв.