Эксперт объяснил, чем грозит россиянам уход иностранных облачных сервисов

Ведущие игроки в сфере облачных технологий, такие как Microsoft, Amazon и Google, ограничат доступ к своим облачным продуктам для организаций в России. Директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов рассказал «Газете.Ru» о возможных проблемах и способах их решения для российских компаний.

«Эта новость касается только компаний в России, для физических лиц и международных организаций пока доступ не будет ограничен. Под запретом окажутся самые распространенные сервисы: Teams, OneDrive, Azure, Office 365, M365, все веб-службы, все версии Excel и другие. Компании, которые ранее использовали облачные сервисы зарубежных провайдеров, теперь лишены возможности работать с ними и могут потерять доступ к данным уже через два дня. Эта ситуация сложилась не вчера и ее нельзя назвать внезапной. Уход иностранных компаний из России начался еще в 2022 году, эта тенденция продолжит развиваться», — объяснил он.

По словам эксперта, вопрос о важности перехода на российские облачные платформы уже неоднократно поднимался.

«Сегодня «российское» — самое надежное. И сейчас наша главная задача — предотвратить проблемы, возникшие из-за отказа западных сервисов. Поэтому отечественным компаниям необходимо переориентировать свое внимание на использование их российских аналогов. Сохранять спокойствие и держать руку на пульсе. Компании, которые продолжают оставаться на иностранных платформах и связаны с облачными продуктами Microsoft, Amazon и Google, сейчас находятся в зоне риска. Есть большая вероятность потери данных. Чтобы сохранить важную информацию, следует выполнять резервное копирование данных», — добавил Липов.

IT-специалист пояснил, что компании, которые ранее использовали зарубежные сервисы для управления или проектирования, могут столкнуться с препятствиями в поддержке своих операционных процессов. Это может замедлить их работу или нарушить привычные рабочие процессы. Потеря данных представляет серьезную угрозу для бизнеса, особенно для тех компаний, где доступ к информации имеет ключевое значение.

«Некоторые компании откладывали переход на отечественные решения вплоть до последнего момента. Многие уже перешли на альтернативные программные продукты, в то время как другие только готовятся или уже находятся на стадии перехода. И все же, есть те, кто идет на риск, пытаясь обойти лицензионные соглашения с иностранными сервисами через альтернативные каналы. Процесс миграции с зарубежных сервисов начался еще в 2022 году, когда возникли проблемы с оплатой их использования. Многие компании из России уже на тот момент начали помогать своим клиентам с переходом с сервисов, которые объявили об ограничениях в работе. Сейчас мы наблюдаем вторую волну перехода. Чем раньше вы задумаетесь об оперативной миграции, тем выше вероятность, что сможете сделать это качественно и запустить работу без простоев бизнеса», — подчеркнул Липов.

Он добавил, что в большинстве своем российские компании уже перестали использовать иностранные разработки из-за истечения сроков лицензий, которые официально продлить нельзя. Лишение российских предпринимателей и управленцев иностранного софта логически ведет их к переходу на отечественные решения. Кроме того, согласно указу президента РФ, все компании должны перейти на отечественные ОС и офисные пакеты к началу 2025 года.

«Для многих популярных зарубежных сервисов, которые покидают или уже покинули российский рынок, существуют отечественные аналоги, способные заменить функционал иностранного софта и выполнять те же задачи. Например, достойной альтернативой MS Teams в нашей стране являются программы «Контур.Толк» и «СКБ Контур», — рассказал специалист.

По словам Липова, представителям компаний сегодня важно учесть несколько моментов.

«Копирование данных — важный шаг к их сохранности. Если вендор принял решение об отключении, то использование облачного сервиса становится невозможным. Нужно успеть сохранить информацию на локальные серверы или ПК. Срок перехода на альтернативные платформы может варьироваться. Процесс займет от одного дня до нескольких недель. Это обусловлено техническими возможностями перехода, которые зависят от типа сервиса и массива данных на нем. Дальнейшая работа на иностранном софте — это большой риск. Продолжать работу на иностранном ПО после введения антироссийских санкций, даже получая их через механизмы серого импорта, ставит под угрозу безопасность ваших данных. Вся инфраструктура находится под ударом, потому что сервисы могут быть отключены в любой момент. Полноценная миграция возможна. Конечно, не всегда можно найти полноценную замену какому-то из привычных зарубежных сервисов, но лидеры российского рынка уже готовы предложить десятки инфраструктурных (IaaS) и платформенных сервисов (PaaS), что позволяет не идти на компромисс, а полноценно перенести свои данные без рисков», — резюмировал IT-эксперт.

Ранее в России подорожали теневые базы данных.