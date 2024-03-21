Раскрыты неочевидные причины развития геморроя

Геморрой — это распространенное заболевание, которое может возникнуть по разным причинам. Причем некоторые из них могут быть не столь очевидными, например, частое посещение саун и бань, рассказал «Газете.Ru» врач-колопроктолог «СМ-Клиника» Константин Овчинников.

Он отметил, что геморрой является социально значимой болезнью, связанной со множеством факторов, присутствующих в жизни каждого человека.

«Многие наверняка слышали про взаимосвязь между геморроем и беременностью, а также малоподвижным образом жизни или, наоборот, тяжелой физической нагрузкой. Это действительно правда. У беременных женщин по мере роста плода возрастает нагрузка на внутренние органы, в том числе и органы малого таза, что часто связано с расширением сосудов прямой кишки и образованием геморроидальных узлов», — рассказал Овчинников.

Не меньше проблем, по его словам, болезнь доставляет офисным сотрудникам, проводящим большую часть времени сидя за рабочим столом, а также водителям или любителям посидеть в кресле перед телевизором.

«Такой сидячий образ жизни ведет к застойным процессам в малом тазу, снижению тонуса сосудов и развитию геморроя, а у мужчин — еще и простатита. Альтернатива гиподинамии одна — активный отдых: бег, ходьба, гимнастика, плавание. Но и здесь главное — не переусердствовать! Геморрой не дружит с силовым спортом», — предупредил специалист.

Поэтому он рекомендовал отказаться от регулярных упражнений со штангой, гирями или гантелями тем, у кого уже есть геморрой или явные симптомы болезни.

«В противном случае чрезмерная физическая нагрузка на организм может привести к повышению внутрибрюшного давления и вызвать застой крови в малом тазу, что опять же провоцирует появление болезненных «шишек» в заднем проходе», — сказал колопроктолог.

Овчинников также рассказал о неочевидных причинах геморроя, о которых знают не все. В их числе избыточный вес, злоупотребление алкоголем, простатит и горячая баня. По словам врача, люди с ожирением, как правило, малоподвижны, из-за чего у них нарушено функционирование многих жизненно важных органов. Они страдают нарушением кровообращения, прежде всего в нижних конечностях и малом тазу.

Ситуацию также усугубляет частое употребление алкоголя, который, как известно, расширяет сосуды и повышает кровоток. В результате увеличивается давление в венах таза, что провоцирует возникновение геморроя или усиливает его симптомы.

Простатит — еще одна малоизвестная причина геморроя, который может развиться как осложнение на фоне хронического течения заболевания. Длительный воспалительный процесс в простате вызывает отек геморроидальных узлов, поэтому своевременное лечение простатита у мужчин является в том числе и профилактикой геморроя, предупредил врач.

«В зоне повышенного риска находятся также поклонники бани и сауны. Горячий влажный воздух в парилке провоцирует приток крови к прямой кишке и повышает давление в сосудах, что чревато обострением геморроидальной болезни. Это может проявиться как в виде сильного кровотечения, так и отека узлов, сопровождающегося резкой болью в области заднего прохода», — добавил Овчинников.

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