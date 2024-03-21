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Россияне рассказали о том, какие экопривычки плотно вошли в их жизнь

Почти половина россиян регулярно стараются заботиться об экологии

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Уже обзавелись экопривычками 41% россиян, еще 12% отметили, что крайне редко практикуют экопривычки, остальные респонденты ответили отрицательно. Это показало исследование, проведенное коммуникационным агентством «ПРО Бренд». С его результатами ознакомилась «Газета.Ru».

Как следует из исследования, самыми привычными способами заботы о природе для россиян стали использование шопперов или эко-мешочков (94,5%), а также сдача на переработку и продажа старой одежды, игрушек, обуви (87,4%).
Сортировкой всех отходов регулярно занимаются 23,8% респондентов и 13% делают это иногда. Только опасные отходы (батарейки) всегда сортируют четверть россиян (26,6%) и иногда — еще 59,9%. Регулярно собирают и сдают на переработку пластмассовые крышечки — 13,5%, иногда — 47,1%.

Реже всего россияне отказываются от одноразовых предметов (стаканчиков на вынос, пакетов, ватных палочек, пластиковых трубочек и посуды), 59,9% никогда не практиковали эту экопривычку.

«Статистические данные в данной теме сильно меняются в зависимости от географической выборки. В крупных городах России тренд на экологию плотно вошел в жизнь, в регионах же процент гораздо ниже. Многие и хотели бы позаботиться о природе, но возможностей меньше. Например, чтобы сдать одежду на переработку, приходится долго искать пункт приема. Но все же альтернатива есть. Опрошенные признавались, что относят вещи в детские дома и храмы по старинке. Интересно, что часть опрошенных даже не знает такое слово, как экопривычка, хотя имеет их», — прокомментировал результаты исследования кандидат социологических наук, владелец коммуникационного агентства «ПРО Бренд» Алексей Гвинтовкин.

Ранее в океане начали формироваться новые пятна из пластикового мусора.

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