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В Екатеринбурге во время прогулки с возлюбленной на мужчину упала глыба льда

В Екатеринбурге на молодого человека рухнула глыба льда

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Shutterstock

Екатеринбуржец оказался в травмпункте после прогулки с возлюбленной. Об этом сообщает «Вести Урал».

Инцидент произошел на улице Белинского. По словам самого пострадавшего, перед падением льда они услышали хруст.

В результате глыба травмировала молодого человека. У мужчины диагностировали ушиб мягких тканей левой лопатки, но последствия могли быть более серьезными.

«Про себя врачи называли меня броненосцем. Сказали, что везунчик», – поделился екатеринбуржец.

По словам представителей управляющей компании, крыши чистят регулярно. Тем не менее, убрать наледь на некоторых участках не успевают, так как лед быстро появляется на уже обработанных участках.

Сам пострадавший заявил, что не собирается требовать компенсацию.

Ранее в Нижегородской области глыба льда рухнула с крыши на подростков.

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