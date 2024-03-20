Деревья «Сада памяти» высадили в Каире и Хургаде

«Волонтеры Победы» провели высадки деревьев в рамках акции «Сад памяти» в Каире и Хургаде, сообщили организаторы мероприятия.

В Каире мероприятие прошло на базе Образовательного центра «Ботаник». Школьники и педагоги центра, а также участники Молодежного клуба при Русском доме высадили пять кипарисов вместе с руководителем представительства «Россотрудничество» в Египте Маратом Гатиным.

«Через подобные акции мы стараемся укрепить в сердцах наших соотечественников память и гордость за своих предков, за тех, кто сегодня на переднем крае защищает нашу Родину. В то же время цель объяснить местной молодежи ценность подобных акций, донести им историческую важность сохранения этой памяти. Акция только начинается и в течение последующих месяцев она будет проведена неоднократно и не только в Каире», – сказал Гатин.

В этот же день «Сад памяти» прошел в Хургаде. Десять кустов дуранты высадили воспитанники и педагоги Русского образовательного центра «Мир знаний». О важности проекта и о том, как он проходит каждый год в России, старшеклассникам рассказала директор учебного заведения Кристина Бабаева.

«Символом нашей благодарности героям станут наши саженцы. Несмотря на то, что мы находимся вдали от нашей Родины, мы помним, гордимся и не забываем, о подвиге наших дедов», – сказала педагог.

Участие в акции жители разных стран принимают и самостоятельно: они высаживают памятные деревья и заносят локацию #СадПамятиДома на карту проекта.

Ожидается, что эстафету пятой международной акции «Сад памяти» в первую неделю запуска проекта также подхватят в Тунисе, Узбекистане, Турции и Эквадоре.

Мероприятия за рубежом проходят при активной поддержке всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», а также Россотрудничества.