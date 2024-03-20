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Выставку «Россия» назвали образом будущего страны

Медиатехнолог Канавцев: выставка «Россия» формирует системный образ регионов

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Международная выставка-форум «Россия» помогает сформировать у молодежи системный и глубокий взгляд на регионы за пределами школьных учебников. Об этом на программе «Достижения страны. Дела людей», которая проходит в студии ЭИСИ на выставке «Россия», сказал руководитель образовательной программы для медиатехнологов «Мастерская новых медиа» Михаил Канавцев.

По его мнению, в целом ВДНХ и выставка демонстрируют срез того, что сегодня происходит в стране и показывают образ будущего.

«Как взрослый человек, так и ребенок попадают на выставке в реальность сегодняшнего дня. Здесь можно прикоснуться к происходящему не только благодаря экспозиции, но и в общении с волонтерами стендов, которые буквально чувствуют свои регионы. На стенде Донецка, увидел искренних, настоящих и честных русских людей», — сказал Канавцев.

Также эксперт рассказал о развитии проекта «Мастерская новых медиа», который задумывался как постоянно действующая система переподготовки медиаспециалистов и выработки нового медиа стандарта. Он отметил, что сейчас проект насчитывает почти 840 выпускников и сформировал собственное профессиональное сообщество.

По его словам, мастерская работает с производителями контента и теми, кто управляет медиаповесткой, а также с разработчиками стратегического контента. «Это люди, неравнодушные к судьбе страны. Все эти специалисты участвуют в формировании единого смыслового поля», — сказал он.

Канавцев подчеркнул, что помимо обучения необходимо создать условия для постоянного роста и совместной реализации медиапроектов.

Кроме того, эксперт рассказал о трансформации медиасреды за последние десятилетия, а также выделил ключевые задачи медиа, которые заключаются в формировании единого смыслового поля, системной картины происходящего и объемных прогнозов будущего.

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