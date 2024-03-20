В Москве сатаниста-нациста подозревают в изнасиловании несовершеннолетней

Суд арестовал мужчину, которого обвиняют в изнасиловании. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

По версии правоохранителей, россиянин надругался над несовершеннолетней. Детали произошедшего и то, как полиция узнала о произошедшем, не сообщаются.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании несовершеннолетней. По данным суда, фигурант является сатанистом и нацистом. О том, повлияли ли его взгляды на мотив преступления, неизвестно.

Подсудимого заключили под стражу. Под арестом он пробудет до 19 мая 2024 года.

Ранее в Москве мужчина получил 8,5 лет колонии за изнасилование знакомой в магазине.