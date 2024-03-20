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На выставке «Россия» открылись дни Республики Башкортостан

В павильоне «Роснефти» на ВДНХ расскажут о достижениях Башкирии

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Пресс-служба «Роснефти»

На Международной выставке-форуме «Россия» в павильоне «Роснефти» стартовали Дни Республики Башкортостан, сообщается на сайте компании. Они продлятся до 24 марта включительно.

В церемонии открытия дней региона принял участие премьер-министр правительства Башкории Андрей Назаров. Он отметил роль «Башнефти», которая является ключевым активом «Роснефти» в республике, в социально-экономическом развитии региона.

«Наша республика высоко ценит тесные, взаимовыгодные отношения с компанией. «Башнефть» не только флагман нефтяной и нефтеперерабатывающей отрасли республики, но и социально ориентированная компания, — сказал он.

Также в рамках тематических дней был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере развития автотуризма.

Отмечается, что во время тематических дней гости экспозиции смогут узнать о производственных и социальных достижениях предприятий компании в регионе, познакомиться с национальной культурой и природными красотами Башкирии, а также увидеть яркую культурно-развлекательную программу.

Также для посетителей будут проводить познавательные и развлекательных мероприятия, связанные с историей и культурой региона. Гостям павильона расскажут об интересных эпизодах истории края, в том числе о тайнах уникальных наскальных рисунков древних людей эпохи палеолита в пещере Шульган-Таш (Капова) и подвигах воинов-башкир в борьбе с внешними врагами России.

Кроме того, в павильоне пройдут лекции-презентации об открытии и начале добычи башкирской нефти, выступления артистов с музыкальными и танцевальными номерами, а также конкурсы и викторины. При этом гости смогут примерить национальные костюмы и изготовить декоративные изделия из настоящего войлока, а также другие сувениры

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