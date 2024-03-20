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Мошенники пообещали сделать школьницу блогером и украли у ее матери 170 тыс. рублей

В Курске школьница помогла мошенникам украсть накопления матери

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Shutterstock

В Курске мошенники пообещали восьмилетней девочке сделать ее популярным блогером и лишили ее мать всех накоплений. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

Школьница из Курска увидела в сети рекламное объявление о развитии блога. Девочка связалась в одном из мессенджеров с авторами рассылки, которые пообещали ей, что она станет популярным блогером и сможет зарабатывать деньги.

Для начала работы ей нужно было войти в приложение банка на телефоне матери и перевести мошенникам накопления родительницы. После проведенной операции аферисты заставили ребенка стереть следы преступления, удалив всю переписку. Исчезновение 171 тысячи рублей женщина обнаружила, собравшись в магазин. Возбуждено уголовное дело.

Ранее двое российских подростков похитили у пенсионеров почти 2 млн рублей.

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