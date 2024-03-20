Церемония поднятия флага и исполнения гимна станет в школах обязательной

Церемония поднятия флага и исполнения гимна станет обязательной для всех российских школ. Об этом сообщили в Минпросвещения, отвечая на запрос главы комитета Госдумы по просвещению Ольги Казаковой, передал ТАСС.
В документе за подписью замминистра Татьяны Васильевой говорится, что церемония должна проводиться каждую неделю, вне зависимости от форм собственности учреждения образования.
Ранее Казакова направила в ведомство запрос, где отметила, что с 1 сентября 2022 года проведение еженедельной церемонии поднятия флага и исполнения гимна РФ носило рекомендательный характер.
В конце января стало известно, что детсады, колледжи и вузы обяжут повесить флаг России на зданиях. В начале февраля россиянам предложили вывешивать флаг РФ над вузами. Также депутат Казакова назвала стимулом для детей слова благодарности от президента страны Владимира Путина.
Ранее в Госдуме призвали оградить школьников от песен «про алкашей в психушке».