Россиянку задержали за то, что она привезла в Екатеринбург около 30 килограммов тапок Dior

Екатеринбурженка попыталась провезти партию тапок от Christian Dior Couture весом около 30 килограмм в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Женщину остановили в аэропорту Кольцово после возвращения из Турции. По словам самой россиянки, она приехала к дочери на свадьбу, обувь предназначалась гостям в качестве подарков.

«В искренность дамы не поверили. Выписали штраф, а дизайнерские тапки отобрали», – сообщается в публикации.

После инцидента компания Dior подала на женщину в суд за нарушение товарного знака. Суд встал на сторону бренда, но снизил сумму компенсации, так как женщина является матерью-одиночкой с небольшой зарплатой.

Ранее на границе с Эстонией в рюкзаке у мужчины нашли 90 силиконовых лиц.