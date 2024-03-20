Более 18 тысяч жителей Подмосковья стали донорами с начала года

С начала 2024 года более 18 тыс. жителей Подмосковья сдали кровь и ее компоненты, а 2 тыс. из них стали донорами впервые, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«С каждым годом в нашем регионе растет количество людей, готовых стать донорами, что позволяет увеличивать запасы крови и ее компонентов», — рассказала главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.

Она добавила, что 95% жителей сдают кровь на безвозмездной основе.

Переливание крови проводят людям с ожогами, онкологическими заболеваниями, пострадавшим в ДТП и новорожденным с разными патологиями.