Двое российских подростков похитили у пенсионеров почти 2 млн рублей

В Свердловской области двух 17-летних подростков обвиняют в хищении у пожилых людей более 1,8 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным следствия, двое несовершеннолетних работали курьерами у телефонных мошенников, молодые люди приезжали к обманутым пенсионерам и забирали у них наличные, часть денег оставляли себе в качестве вознаграждения, а остальную суму перечисляли соучастникам.

Общий ущерб составил почти два миллиона рублей, накоплений лишились шестеро пожилых людей. Подростков удалось задержать, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее мошенники украли у россиянки 4 млн рублей и вынудили ее поджечь правительственное здание.