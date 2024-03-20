Знакомые похитили россиянина, затолкали в машину и напали с битами

Жителей Владимирской области подозревают в похищении человека. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По предварительным данным, 17-летнего школьника заставили залезть в багажник, затем машина поехала. В пути подозреваемые несколько раз останавливались в безлюдных местах и избивали пострадавшего, в том числе и бейсбольной битой.

«Заметив полицейскую машину, фигуранты бросили автомобиль и скрылись, но в последующем были установлены и задержаны», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека, совершенного группой лиц. На данный момент подозреваемые находятся под стражей.

Как сообщает прокуратура региона, двое подозреваемых – несовершеннолетние, все предполагаемые злоумышленники знали пострадавшего.

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