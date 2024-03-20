При обстреле Грайворона в Белгородской области есть погибшие

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что два человека погибли и двое пострадали при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Грайворона.

По его словам, с раннего утра Грайворонский округ находится под массированным обстрелом.

«К большому горю, в Грайвороне погибли два мирных жителя — мужчины на момент прилета снарядов находились на улице… По предварительным данным, ранены два человека», — сообщил глава региона.

Также он сообщил, что в городе полностью разрушен пищеблок. Предположительно, под завалами может находиться сотрудница социального учреждения.

Днем в среду, 20 марта, Гладков сообщил, что в Белгородском районе в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб один человек, еще двое получили ранения. Губернатор заявил, что скончался мужчина, который ехал на машине. Он получил травмы после того, как в автомобиль прилетели осколки, и скончался на месте еще до приезда скорой помощи.

Ранее Гладков сообщил, что школьники в регионе досрочно уйдут на каникулы.