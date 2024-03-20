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В Москве мужчина похитил из клиники 30 тысяч рублей, чтобы сводить возлюбленную в ресторан

В Москве мужчина ограбил хирурга, чтобы сходить с возлюбленной в ресторан

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Shutterstock

В Москве ищут мужчину, который ограбил клинику из-за возлюбленной, которая была недовольна лечением. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По версии правоохранителей, женщина вместе с молодым человеком обратилась в клинику из-за последствий от травмы. Специалист порекомендовал инъекции препарата, физиотерапию и противорубцовый крем.

Пара заплатила 20 тысяч рублей и ушла, но спустя 15 минут они вернулись. Мужчина был недоволен тем, что лечение за прошедшее время не подействовало, и, угрожая ножом, потребовал вернуть потраченное. Помимо этого, молодой человек захотел получить еще 10 тысяч, чтобы порадовать расстроенную возлюбленную походом в ресторан.

Хирург принял решение отдать деньги и после этого обратился в полицию. На данный момент пару разыскивают.

Ранее в Омске девятилетняя девочка перевела аферистам деньги, чтобы стать популярной.

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