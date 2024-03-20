Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Называющий себя «Иисусом» кениец пожаловался, что его хотят распять на Пасху

Pulse: в Кении мужчина, называющий себя «Иисусом», опасается, что его распнут на Пасху

close
100%
Eliyu Simiyu

Мужчина из Кении, который называет себя «Иисусом», пожаловался, что его хотят распять на Пасху, пишет издание Pulse.

Мужчина по имени Элий Симия известен в Кении тем, что называет себя «Иисусом». Он путешествует по деревням и селам, читая проповеди среди местных жителей. Однако недавно африканец обратился в полицию, сообщив, что последователи хотят распять его на Пасху.

По словам мужчины, некоторые люди поверили, что он действительно воскреснет на третий день, если он и правда Мессия, как утверждает на протяжении многих лет. В полиции приняли его заявление, пообещав оказать помощь, если ситуация выйдет из-под контроля.

Ранее в США пастор украл у своих прихожан $1,3 млн путем мошеннических действий, связанных с криптовалютой и заявил, что сделал это «по воле Бога».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами