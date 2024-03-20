Уралец несколько лет избивал и насиловал своих падчериц

На Урале арестовали мужчину, обвиняемого в избиениях и изнасилованиях своих падчериц. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

По версии следствия, мужчина на протяжении нескольких лет избивал и насиловал своих трех падчериц, сообщает агентство. В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Отмечается, что мужчине грозит наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного.

До этого педофилу из Калининграда дали 26 лет колонии за насилие над родными детьми. Суд установил, что мужчина с 2009 по 2021 год совершал преступления против половой неприкосновенности пятерых несовершеннолетних.

Ранее россиянин год насиловал 10-летнюю дочь сожительницы.