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Уралец несколько лет избивал и насиловал своих падчериц

Ura.ru: на Урале мужчину обвинили в избиениях и изнасилованиях падчериц

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Depositphotos

На Урале арестовали мужчину, обвиняемого в избиениях и изнасилованиях своих падчериц. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

По версии следствия, мужчина на протяжении нескольких лет избивал и насиловал своих трех падчериц, сообщает агентство. В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Отмечается, что мужчине грозит наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного.

До этого педофилу из Калининграда дали 26 лет колонии за насилие над родными детьми. Суд установил, что мужчина с 2009 по 2021 год совершал преступления против половой неприкосновенности пятерых несовершеннолетних.

Ранее россиянин год насиловал 10-летнюю дочь сожительницы.

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