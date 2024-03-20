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В ЛНР бездомный кот забрался на высоту девятого этажа и был спасен МЧС

В ЛНР спасли кота, забравшегося на 30-метровую высоту

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МЧС России

В Луганской народной республике кот забрался на 30-метровое дерево. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в городе Красный Луч. Бездомное животное забралось на верхушку тополя. Ситуация осложнялась тем, что кот выбрал тонкую ветку, с которой мог упасть вниз в любой момент из-за ветра.

Специалисты оперативно поднялись к животному и сняли его с высоты. На кадрах сотрудников МЧС заметно, что кот боится и не может спуститься без посторонней помощи.

«Пушистый любитель приключений не стал дожидаться, когда его аккуратно поставят на землю, выпрыгнул из рук спасителя и скрылся в неизвестном направлении», – сообщили в МЧС.

Во время инцидента животное не пострадало.

Ранее жительница Челябинска смыла котенка в унитаз.

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