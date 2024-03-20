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Женщину с грыжей размером 20 см спасли в Подмосковье

В Подмосковье хирурги удалили пациентке грыжу размером 20 см

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Министерство здравоохранения Московской области

В Реутовскую больницу поступила пенсионерка с жалобами на острые боли в области живота, у женщины была диагностирована грыжа пищевода большого размера. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

65-летняя женщина чувствовала недомогание и испытывала болезненные ощущения, после обнаружения грыжи в брюшной полости было принято решение о проведении хирургического вмешательства.

«В экстренном порядке через маленькие разрезы в брюшной полости мы провели вмешательство, во время которого удалили грыжу пищевода размером 20 см. Затем переместили часть желудка из грудного пространства в брюшную полость», — рассказал заведующий хирургическим отделением Реутовской больницы, врач-хирург Павел Кудрявцев.

Операция длилось три часа и завершилась успешно, пенсионерка еще некоторое время находилась под медицинским наблюдением и была выписана на амбулаторное лечение.

Ранее россиянин проглотил насадку от ингалятора и попал на операционный стол.

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