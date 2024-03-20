Министра обороны Литвы допросили на предмет коррупции

Сотрудники Службы спецрасследований (ССР) Литвы провели допрос министра обороны республики Арвидаса Анушаускаса. Об этом сообщает Delfi.lt.

В публикации уточнили, что причиной допроса стала полученная силовиками оперативная информация о возможных фактах коррупции в системе гособороны.

«Сейчас мы говорим с министром обороны. <…> Мы проверяем информацию, которая появилась в выходные», — пояснил глава ССР Линас Пярнавас, слова которого приводит издание.

Он подчеркнул, что спецслужбы проводят определенные процессуальные действия. Пярнавас обратил внимание, что решение о начале официального расследования пока не принято.

В минувшую пятницу, 15 марта, министр обороны Литвы заявил, что намерен уйти в отставку. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните объяснила это решение необходимостью ускорить работу ведомства.

Ранее президент Литвы прокомментировал решение не приглашать главу МИД на встречу с Зеленским.