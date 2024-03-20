Девочка из Австралии купила дом в возрасте восьми лет

Австралийская школьница купила свой первый дом в восемь лет, скопив карманные деньги. Об этом рассказывает LADbible.

Отец девочки Кэм Маклеллан, являющийся генеральным директором инвестиционной компании OpenCorp, решил сделать так, чтобы его детям не пришлось беспокоиться о собственном доме. Он начал давать им карманные деньги каждую неделю, приучая их ответственно относиться к своим финансам в мире с нестабильной экономической ситуацией.

В итоге 14-летний Ангус, 13-летняя Люси и восьмилетняя Руби положили £3 000 на депозит для покупки дома с четырьмя спальнями. Два года спустя цена на недвижимость резко взлетела, но родители внесли на депозит оставшуюся часть, чтобы помочь им приобрести недвижимость.

«Сегодняшние дети ни за что не смогут позволить себе дом без помощи мамы и папы», — считает Кэм.

Он посоветовал родителям учить своих детей накопительству. Чем раньше вы начнете, тем лучше, потому что цены на недвижимость будут продолжать расти, отметил бизнесмен.

«Тому, у кого нет собственности или кто ничем не жертвовал, легко злиться по этому поводу и легко нападать на молодых ребят, у которых есть преимущество», — ответил австралиец хейтерам, обвинившим его и его жену в эксплуатации детей.

Мужчина утверждает, что его восьмилетняя дочь внесла свой вклад в покупку дома, который в настоящее время сдается в аренду. Родитель полагает, что дети продадут этот дом за большую сумму, чтобы в будущем у них было достаточно средств для внесения залога за собственное жилье.

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