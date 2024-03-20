Россиянка умерла в муках после лечения в клинике при отеле в Египте

В Египте 36-летняя россиянка умерла в муках после лечения в клинике при отеле Pyramisa. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, женщина из города Салават приехала на отдых в Шарм-эш-Шейх с матерью и шестилетней дочерью. В последний день отдыха у россиянки поднялась температура до 40 градусов, ее мать попросила сотрудников отеля вызвать скорую помощь, однако, по ее словам, те отказались это делать и посоветовали им обратиться в клинику на территории отеля.

Медик в клинике при отеле сделал пациентке неизвестный укол и дал жаропонижающую таблетку, сообщила родственница. После этого температура женщины упала до 33 градусов, на теле появились темные пятна и стали отниматься ноги. Давший ей лекарства врач заявил, что пятна от загара, а остальные симптомы вскоре пройдут.

Через некоторое время мать пациентки смогла добиться госпитализации дочери в государственную больницу — ее доставили в реанимацию. Спустя некоторое время женщина умерла. Медики назвали причиной смерти россиянки остановку сердца.

Сообщается, что тело женщины сейчас транспортируют в Салават. Российским судмедэкспертам предстоит выяснить причину ее смерти. У умершей осталась дочь, пожилые родители и муж.

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