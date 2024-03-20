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На Украине рассказали о жалобах на русские названия детских садов

Языковой омбудсмен Украины призвал избавиться от русских названий в детсадах

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Depositphotos

Омбудсмен по защите государственного языка Украины Тарас Креминь заявил, что нужно «положить конец» ситуации, когда многие детсады в стране имеют русские названия . Об этом он написал в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он рассказал, что в аппарат омбудсмена поступают «нередкие жалобы» относительно названий дошкольных учебных заведений, которые имеют «русскоязычный характер» и не соответствуют стандартам государственного языка.

В пример он привел названия «Ивушка», «Солнышко», «Василек», «Одуванчик», «Спик инглиш» и другие.

По его словам, «иноязычные» названия преимущественно встречаются на просторах Восточных и южных областей Украины, «но иноязычная орфография» присутствует везде, и этому нужно положить конец.

Креминь считает, что нужно решительно отстаивать приоритет государственного языка во всех сферах жизни, так как это укрепляет национальные интересы и усиливает безопасность страны.

«Призываю местные власти приложить максимальные усилия, чтобы навсегда избавиться от иноязычной орфографии в названиях учреждений дошкольного образования», — добавил он.

Ранее сообщалось, что украинского таксиста уволили из-за просмотра российских сериалов.

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