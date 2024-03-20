Альфа-Банк и МФТИ открыли третий набор в магистратуру

Альфа-Банк и Московский физико-технический институт (МФТИ) открыли набор студентов на бесплатное обучение по программе Data Science, сообщает пресс-служба банка.
Студентов научат решать финтех-задачи с помощью Machine Learning и Deed Learning. Также преподаватели научат анализу модели с помощью Python.
«По опыту прошлых наборов 60% магистрантов получают оффер к нам стажировку», — отметил HR-директор Альфа-Банка Марат Исмагулов.
Подать заявку на обучение смогут студенты 4 курсов и выпускники 2019-2024 годов.
Ранее в Альфа-Банке назвали лауреатов стипендиальной программы.