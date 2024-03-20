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Альфа-Банк и МФТИ открыли третий набор в магистратуру

Альфа-Банк и МФТИ научат студентов решать финтех-задачи

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Пресс-служба Альфа-Банка

Альфа-Банк и Московский физико-технический институт (МФТИ) открыли набор студентов на бесплатное обучение по программе Data Science, сообщает пресс-служба банка.

Студентов научат решать финтех-задачи с помощью Machine Learning и Deed Learning. Также преподаватели научат анализу модели с помощью Python.

«По опыту прошлых наборов 60% магистрантов получают оффер к нам стажировку», — отметил HR-директор Альфа-Банка Марат Исмагулов.

Подать заявку на обучение смогут студенты 4 курсов и выпускники 2019-2024 годов.

Ранее в Альфа-Банке назвали лауреатов стипендиальной программы.

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