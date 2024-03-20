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В Новосибирске уже 37 человек обратились в больницу из-за отравления роллами

Число отравившихся роллами из новосибирского кафе увеличилось до 37

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Shutterstock

В Новосибирске выросло число отравившихся роллами из местного заведения японской кухни. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Уже 37 жителей Новосибирска, употребивших в пищу роллы из ресторана «Японори Суши», обратились в больницы с признаками острой кишечной инфекции. 29 человек были госпитализированы, остальные восстанавливаются на дому.

В настоящее время работа предприятия общепита приостановлена. Запрет на ведение деятельности был наложен 20 марта после рассмотрения Кировским районным судом дела об административном правонарушении, он будет действовать в течение 60 суток. Сегодня владельца заведения признали виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований.

«В отобранных на предприятии образцах продуктов были обнаружены сальмонеллы, сотрудники предприятия, допущенные к изготовлению продукции, не проходили медицинский осмотр», — говорится в сообщении.

15 марта стало известно, что следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления, произошедшего в городе. По данным ведомства, с признаками отравления на тот момент были госпитализированы более 10 человек.

До этого житель Новосибирска Вячеслав, отравившийся суши в заведении «Японори», рассказал «Газете.Ru», что провел в больнице пять дней, а его супруга до сих пор лечится.

Ранее в Забайкалье шесть девушек отравились бесплатным алкоголем на празднике в ночном клубе.

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