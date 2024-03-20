«Сильный звук, рамы выбило»: очевидица рассказала о взрыве в жилом доме во Владивостоке

Жительница Владивостока рассказала «Газете.Ru», что из-за взрыва гранаты в жилом доме пострадал несовершеннолетний мальчик, который «это все и устроил». По словам очевидицы, лицо подростка было красным, его забрали медики.

«Сначала произошел взрыв, был очень сильный звук, рамы аж выбило, через секунд 15 начался пожар. Взрыв произошел в подъезде. Пожарные приехали через 11 минут, одна машина поехала куда-то наверх, другая — ниже дома. Из второй машины вышел один пожарный и потушил за минут 5 максимум. Потом подъехала еще одна пожарная, но уже к дому. Оттуда вышла куча пожарных, и они все наверх побежали. Потом полиция и «скорая» приехала. Другие жильцы сами выходили, никого не эвакуировали. Пострадал мальчик до 18 (лет) точно, его «скорая» забрала. Собственно, этот мальчик и устроил все это. Мальчика до лавочки довели, возможно, соседи сделали перевязку. Но его посадили на носилках в «скорую», лицо было все красное», — сказала она.

Женщина добавила, что в подъезде, где произошел взрыв, часто «тусуются» подростки. Она отметила, что раньше они «что-то поджигали» в соседнем подъезде.

Как сообщила прокуратура Приморского края, в доме №25 на ул. Часовитина около лифта на 12-м этаже взорвался огнеопасный предмет. Отмечается, что взрывной волной выбило оконный проем в подъезде и были повреждены стены на этаже.

Ранее в квартире многоэтажного дома в Нижнем Новгороде произошел взрыв.