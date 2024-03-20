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В Белгороде восстановили движение общественного транспорта по улице Макаренко

Мэрия Белгорода: движение транспорта по ул. Макаренко восстановили

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Shutterstock

В Белгороде восстановили движение транспорта по улице Макаренко, приостановленное ранее. Об этом сообщает Telegram-канал мэрии города.

«Общественный транспорт возвращается на обычные маршруты — Минтранс Белгородской области», — говорится в публикации.

20 марта в 12:18 (мск) мэрия Белгорода сообщила о перекрытии движения транспорта на улице Макаренко после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Автобусы маршрутов №21, 121Р, 202, 18, 40, 37, 20 и 115 пускали в объезд по Дзгоева – Энергетиков.

Telegram-канал «Белгород №1» сообщал, что улица Макаренко попала под обстрел со стороны Украины. Сообщество «Жесть Белгород» опубликовало кадры одного из прилетов.

Очевидцы рассказывали, что один из снарядов прилетел в детский сад, в котором сегодня не было людей. Также сообщается о прилетах на парковку возле детсада и по одному из автомобилей. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Ранее в Белгороде отменили ракетную опасность.

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