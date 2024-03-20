Мужчина, владеющий участком 33 года, обнаружил, что на нем построили чужой дом

В США мужчина купил землю в 1991 году и недавно узнал, что кто-то построил дом на его участке, пишет LADBible.

Как рассказал Дэниел Кенигсберг, в 1991 году он вместе с братом купил участок земли рядом с домом своих родителей. В 2011 году мужчина стал единственным владельцем недвижимости, но с тех пор никак не обустраивал ее и планировал передать по наследству своим детям.

Однако недавно Дэниелу позвонил старый друг и сообщил, что на его участке кто-то построил дом. Мужчина приехал на свою землю и действительно увидел там почти законченную постройку с четырьмя спальнями. Оказалось, что участок был продан в октябре 2022 года, но Кенигсберга по каким-то причинам об этом не уведомили.

После этого Дэниел подал в суд на продавца земли, требуя выплатить ему $2 млн и освободить его территорию. Позже стало известно, что покупатель и продавец стали жертвой мошенничества — якобы с ними связался сам Кенигсберг и предложил осуществить сделку.

Ранее дом американки снесли по ошибке, пока она была в отпуске.