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Психолог посоветовала вспомнить детство, чтобы ощутить счастье

Психолог Игонина: чтобы ощутить счастье, стоит вспомнить детство

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Чтобы ощутить счастье, стоит вспомнить беззаботное детство. Такой совет в интервью РИАМО дала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

«Беготня с ребятами во дворе, пахнущий бананом новый ластик и ванна с пузырьками. А ведь это никуда не ушло, разве только немного преобразовалось. Замечайте и фиксируйте моменты, когда вы счастливы», — рекомендует специалист.

Она добавила, что зачастую взрослым мешают ощутить радость различные обстоятельства, дела, проблемы. Именно сосредоточенность на их решении мешает обратить внимание на то, что делает нас счастливыми.

20 марта отмечается Международный день счастья. Праздник учрежден Генассамблей Организации объединенных наций (ООН) 28 июня 2012 года. Цель памятной даты — поддержать идею, что стремление к счастью является неотъемлемым желанием каждого человека на планете.

До этого Игонина отмечала, что стать счастливым поможет обретение цели. Победы не приносили бы так много радости, если бы не путь, который был пройден ради них, подчеркнула психолог.

Ранее в ООН назвали самую счастливую страну в мире.

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